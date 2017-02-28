Допинг-тесты Нурмагомедова перед боем с Фергюсоном оказались отрицательными

Все допинг-тесты российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова перед поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против американца Тони Фергюсона дали отрицательный результат, сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

- Если бы тесты не были «чистыми», бой не состоялся бы, - сказал Магомедов ТАСС, отметив, что Нурмагомедов сдал не менее четырех допинг-тестов.

Напомним, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада) в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Нурмагомедов выиграл все 24 своих поединка в смешанных единоборствах.

