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Президент «Саутгемптона»: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» не получат ван Дейка

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Саутгемтона» Ральф Крюгер опроверг информацию, что защитник команды Вирджил ван Дейка в летнее трансферное окно может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» - клубы, куда его сватают СМИ.

25-летний голландец, присоединившийся к «святым» в 2015 году (до этого он выступал за «Селтик»), зарекомендовал себя как один из лучших игроков обороны в английской премьер-лиге.

«Только что миновало зимнее трансферное окно и мы хотим сохранить тот коллектив, который у нас сформировался, строить с ним свое будущее, - цитирует Крюгера Goal. - Вирджил очень предан нам уже долгое время, он наш капитан, и я не вижу его в футболке других цветов, кроме наших - с красными и белыми полосами».

В этом сезоне ван Дейк в 21 матче чемпионата Англии забил один мяч.

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