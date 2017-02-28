Букмекеры отдают небольшое преимущество «Салавату Юлаеву» в матче с «Ак Барсом»
Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу первого раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».
Победе уфимцев в основное время оценивается коэффициентом 2,26, тогда как виктория казанцев идет за 2,82.
За ничью букмекеры предлагают 3,95.
Игра начнется сегодня в Уфе в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, «Ак Барс» ведет в серии со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
28 февраля 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
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