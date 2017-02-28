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Александр Бубнов: Шалимову было легче возглавить клуб, чем Каррере

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что Игорю Шалимову было проще возглавить «Краснодар», чем Массимо Каррере принять «Спартак».

- Шалимов в отличие от Карреры работал в тренерском штабе клуба, который он потом возглавил, долгое время. Это можно сказать и о Зидане в «Реале», когда он работал вместе с Анчелотти. Поэтому получается, что Шалимову в плане работы в своем клубе легче, чем Каррере. Да, Шалимов оказался в более тяжелой ситуации, ведь нужно было играть еще и в Лиге Европы. Но он с честью вышел из этой ситуации и сейчас полноценно работает главным тренером в команде, - цитирует Бубнова «Спорт FM». 

Напомним, что Шалимов стал главным тренером «Краснодара» после отставки Олега Кононова в сентябре 2016 года. После 17 туров «быки» занимают пятое место в чемпионате России. В 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с «Сельтой». Каррера сменил на посту главного тренера Дмитрия Аленичева в августе 2016 года. Красно-белые лидируют в РФПЛ, в активе команды 40 очков. 

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