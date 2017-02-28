Бюджет «Балтики» вырос до 200 млн рублей

читайте также

ВТБ выделит 9 млрд рублей ФК и ХК «Динамо» в ближайшие три года Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк выделит 9 млрд рублей на финансирование футбольного и хоккейного клубов «Динамо» в ближайшие три года.

Игорь Ефремов: Во вторник в «Луч-Энергию» поступят первые деньги Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что обсудил финансовое положение «Луча-Энергии» с вице-губернатором Приморского края Павлом Серебряковым.

«Хотим повторить, что получилось со «Спартаком». Как «Тосно» готовится к «Локо» Гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко – о кубковом дежавю и готовности Артема Милевского.

Йован Танасиевич: «Динамо» само вырыло себе яму Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич высказался о вылете бело-голубых и рассказал о трансфере Матье Вальбуэна.

«Зенит-2» арендовал полузащитника «Уфы» 21-летний полузащитник «Уфы» Андрей Батюнин перешел на правах аренды в «Зенит-2», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

«Факел» обыграл «Чертаново» и стал победителем Кубка ФНЛ Финальный матч Кубка ФНЛ между воронежским «Факелом» и московским «Чертаново» завершился победой «Факела». Итоговый счет матча – 1:0.

Сиротов вернулся из «Шинника» в «Зенит» «Зенит» и «Шинник» достигли соглашения о переходе 25-летнего полузащитника в состав петербуржцев. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита-2».

«Оренбург» сообщил о переходе полузащитника Поповича из «Вислы» Словенский полузащитник Денис Попович перешел из краковской «Вислы» в «Оренбург». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

«Тюмень» арендовала Обухова у «Зенита» Голкипер «Зенита» Игорь Обухов будет выступать за «Тюмень» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «Зенита».

Саламатов, Иванченко, Майков, Осипов и Назимов покидают «Зенит-2», Васютин арендован «Лахти» Несколько игроков покинули «Зенит-2» во время зимнего перерыва в ФНЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Драгун покинул «Динамо» Полузащитник Станислав Драгун покинул московское «Динамо». Клуб расторг контракт с белорусским футболистом.

«Спартак» подписал 18-летнего камерунца Зепатту Защитник Одри Йолы Зепатта подписал контракт со «Спартаком». Детали соглашения 18-летнего камерунца с красно-белыми не разглашаются. Ранее Зепатта выступал за «Юниверсал Старс».

«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Порту» Самбу Форвард «Порту» Идриса Самбу стал игроком «Спартака». Ранее сообщалось, что 18-летний португалец подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года.

«Динамо» выкупит права на Панченко у ЦСКА Московское «Динамо» выкупит права на нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Гасилин сообщил об уходе из «Зенита-2» Нападающий Алексей Гасилин в своем инстаграме сообщил об уходе из «Зенита-2».

«Амкар» согласовал с Гасилиным контракт на 3,5 года «Амкар» договорился о переходе из «Зенита-2» нападающего Алексея Гасилина, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральцев Игорь Резвухин.

Константин Зырянов: «Динамо» в таком составе в РФПЛ будет бороться за выживание Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов считает, что московскому «Динамо» при возвращении в премьер-лигу уготована роль аутсайдера.

Евгений Калешин: Надеюсь, «Кубань» перевернет ситуацию уже в официальных матчах Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин после поражения от питерского «Динамо» на Кубке ФНЛ (0:2) подвел итог вступления команды на турнире, где она заняла 16-е место.

Константин Зырянов: «Динамо» просто будет бороться за выживание в РФПЛ Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов выразил мнение, что «Динамо» при возвращении в РФПЛ будет бороться за выживание.