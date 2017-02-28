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Бюджет «Балтики» вырос до 200 млн рублей

Источник:  Р-СпортКомментарии

Исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов рассказал о финансовой ситуации в «Балтике».

«Мы уже провели переговоры с потенциальными спонсорами «Балтики», нашли с ними понимание, - цитирует Алиханова «Р-Спорт». - Надеюсь, что уже в ближайшее время сможем облегчить бремя бюджета относительно финансирования футбольного клуба и уже в этом году сможем привлечь крупных спонсоров. Мы тратим порядка 200 миллионов на «Балтику» - это общий бюджет с учетом всех спонсорских пакетов, из них область расходует примерно половину».

«Балтика» после 24 матчей чемпионата ФНЛ занимает 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице.

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