Станцию метро ЦСКА планируют открыть весной 2017 года

Станцию метро ЦСКА, которая располагается на Третьем пересадочном контуре, планируют открыть весной 2017 года, сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА - красном и синем. На самой платформе на гранитных постаментах будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

В ближайшее время будут открыты еще три станции: «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки», а также первый участок Третьего пересадочного контура. На этом участке находятся станции «Деловой центр», «Хорошевская», «ЦСКА», «Парк Победы» и «Петровский парк». Строительство станции «Нижняя Масловка» должно завершиться до конца 2017 года.

