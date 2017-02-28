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Анатолий Пахомов: ФК «Сочи» идет по пути «Краснодара»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Мэр Сочи Анатолий Пахомов рассказал, по какому пути развивается футбольный клуб «Сочи».

В настоящий момент команда выступает в зоне «Юг» второго дивизиона. После 17 сыгранных матчей она занимает седьмое место в турнирной таблице.

«Чудес не бывает. Конечно, можно накупить легионеров, но это не тот путь, которым мы хотели бы идти, - цитирует Пахомова «Р-Спорт». - Сегодня «Сочи» имеет хорошие шансы. Но самое главное - «Сочи» сегодня уделяет большое внимание созданию детских спортшкол, которые работают на перспективу. А не так, как было с «Жемчужиной», вырывавшейся (в первый дивизион) на год-два, а потом снова вылетавшей. Можно сказать, «Сочи» идет по пути «Краснодара», также создавшего пирамиду команд внутри клуба. Мы хотим, чтобы у нашего стадиона «Фишт» появился хороший хозяин».

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