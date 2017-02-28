«Манчестер Юнайтед» нацелился на Фабрегаса

Джейми Варди: Мы прочитали о себе много несправедливых вещей в прессе и хотели ответить на критику

Нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди прокомментировал победу своей команды над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура чемпионата Англии.