«Манчестер Юнайтед» нацелился на Фабрегаса
Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Telegraph.
По информации источника, в переходе 29-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью. Ранее заинтересованность в трансфере испанца проявлял «Милан», который предлагал за Фабрегаса 32 миллиона евро.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей в АПЛ, забил три гола и отдал семь голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.
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