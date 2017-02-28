Бой Паркера и Фьюри перенесен на май

Представители чемпиона мира WBO в тяжелом весе Джозефа Паркера и британца Хьюи Фьюри отказались от даты 1 апреля, которая была оглашена изначально.

Было принято решение перенести на 6 мая, потому что с апрельской датой не соглашалась сторона Фьюри.

Напомним, Джозеф Паркер стал чемпионом мира 10 декабря в Новой Зеландии, когда разделенным решением судей одолел Энди Руиса-младшего.

Фьюри-младший в последний раз боксировал 30 апреля, когда одолел камерунца Фреда Касси.





