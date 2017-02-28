Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал- : -Авангард
Футбол  Урал- : -Краснодар
Футбол  Спартак- : -Согндал
Хоккей  Барыс- : -Трактор
Хоккей  Салават Юлаев- : -Ак Барс
Баскетбол  Локомотив- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдди Хирн: следующим соперником Уайлдера станет Бризил

Комментарии

Британский промоутер Эдди Хирн назвал имя следующего соперника чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера.

«Я пытался организовать бой Уайлдера с Диллианом Уайтом в июне, но похоже, что у него другие планы. Его следующим соперником станет Бризил», — цитирует Хирна Ringpolska.

Косвенно слова Хирна подтверждает стычка Уайлдера и Бризила в Алабаме после недавнего вечера бокса, в рамках которого Деонтей нокаутировал Джеральда Вашингтона, а Доминик в зрелищном бою разобрался с Изуагбе Угонохом. Команды двух боксеров столкнулись в отеле Westin Birmingham. Этот инцидент может стать началом раскрутки боя Уайлдера и Бризила.

Напомним, что ранее WBC обязал Уайлдера провести обязательную защиту против Бермейна Стиверна, у которого американец отобрал титул в январе 2015 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Лестер» побеждает без Раньери, Бьорндалена обокрали, а в НХЛ бушует свинка. Главные новости утра«Лестер» побеждает без Раньери, Бьорндалена обокрали, а в НХЛ бушует свинка. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра вторника.WBC обязал Уайлдера провести поединок против СтивернаЧемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер следующий бой должен провести против 38-летнего Бермейна Стиверна.Уайлдер нокаутировал Вашингтона и защитил пояс WBC в тяжелом весе (видео)Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер в Бирмингеме одержал досрочную победу над соотечественником Джеральдом Вашингтоном.Дикие «мешки». Потеряет ли Уайлдер титул чемпиона мира сегодня ночью?Дикие «мешки». Потеряет ли Уайлдер титул чемпиона мира сегодня ночью?Многострадальный и никого не боящийся чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер проведет бой с Джеральдом Вашингтоном.Джеральд Вашингтон оказался тяжелее Уайлдера на 8 килограммовВ американском Бирмингеме состоялась официальная церемония взвешивания в преддверии боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.Джеральд Вашингтон: Я – нестандартный боец, с каким Уайлдер еще никогда не встречалсяАмериканский тяжеловес Джеральд Вашингтон уверен в том, что он сможет победить соотечественника Деонтея Уайлдера и завладеть чемпионским поясом WBC.Энтони Джошуа: Уайлдеру надо драться с более сильными соперникамиБританский боксер Энтони Джошуа считает, что Деонтей Уайлдер избегает встреч с сильными соперниками.Адвокат Поветкина: Дата начала второй части суда – не раньше апреля-маяАлексей Карпенко, адвокат российского боксера Александра Поветкина, рассказал, когда состоится вторая часть суда по делу об употреблении мельдония, а также высказался о поведении представителя американского боксера Деонтея Уайлдера.Александр Поветкин выступил на суде в Нью-ЙоркеВ Нью-Йорке завершились слушания на суде присяжных по поводу взаимных претензий российского боксера Александра Поветкина и американца Деонтея Уайлдера, сообщает ТАСС.Деонтей Уайлдер: Выбрал Вашингтона, потому что остальные плачут, говоря обо мнеДеонтей Уайлдер: Выбрал Вашингтона, потому что остальные плачут, говоря обо мнеЧемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер неожиданно не стал хвалить своего «нового мешка».Луис Ортис: Уайлдер - испуганный бумажный чемпионКубинский тяжеловес Луис Ортис подверг критике чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.Делай деньги, а остальное все дребедень... Итоги боксерского январяДелай деньги, а остальное все дребедень... Итоги боксерского января«Советский спорт» отмечает главных героев и самые значимые события прошедшего месяца на профессиональном ринге.Деонтей Уайлдер: Рад, что Вашингтон согласился на бой со мнойЧемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя с Джеральдом Вашингтоном.Бой Аванесяна и соперник для Шафикова. Что смотреть в февралеБой Аванесяна и соперник для Шафикова. Что смотреть в февралеSovsport.ru рассказывает о 10 поединках месяца, которые стоит посмотреть в феврале.Алексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедахАлексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедахДвукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал о своей жизни после завершения карьеры.Промоутер Уайлдера отказался от боя с Луисом ОртисомПромоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера Лу Дибелла не хочет организовывать поединок своего подопечного с кубинцем Луисом Ортисом.Тайсон Фьюри: Уайлдер, пожалуйста, перестань драться с продавцами помидоровБританский боксер Тайсон Фьюри считает, что чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер проводит бои со слабыми соперниками.Допинг вновь мешает Уайлдеру. Бой с Вавжиком отмененДопинг вновь мешает Уайлдеру. Бой с Вавжиком отмененБой чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера отменен из-за положительной допинг-пробы его соперника поляка Анджея ВавжикаБой Уайлдер – Вавжик отменен из-за положительной допинг-пробы полякаПоединок за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе между американцем Деонтеем Уайлдером с поляком Анджеем Вавжиком не состоится.Деонтей Уайлдер: Поветкина уже второй раз ловят на допинге, это вредит спортуЧемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер прокомментировал ситуацию с допинг-пробой Александра Поветкина.
Главные новости
Футбол
Евгений Гинер: В ЦСКА нет финансовых проблем
Хоккей
Виталий Мутко: Владимир Петров до последнего дня занимался развитием хоккея
Футбол
Карлес Пуйоль: Если бы жил в Москве, пользовался бы только метро
Футбол
Слуцкий может возглавить английский «Брентфорд»
Футбол
Стадион ЦСКА получил название «ВЭБ-Арена»
Хоккей
Борис Михайлов: Ушел мой друг, великий хоккеист и отличный семьянин
Хоккей
Матчи КХЛ во вторник и среду начнутся с минуты молчания в память о Владимире Петрове
Футбол
Александр Григорян: «Анжи» многие списали в аутсайдеры, а я вижу у нас огромный потенциал
Хоккей
Владислав Третьяк: Похороны Петрова, скорее всего, пройдут 2 марта
Хоккей
Легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров скончался на 70-м году жизни
все новости
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдервсе новости
Эдди Хирн
Эдди Хирнвсе новости