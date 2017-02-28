Эдди Хирн: следующим соперником Уайлдера станет Бризил

Британский промоутер Эдди Хирн назвал имя следующего соперника чемпиона WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера.

«Я пытался организовать бой Уайлдера с Диллианом Уайтом в июне, но похоже, что у него другие планы. Его следующим соперником станет Бризил», — цитирует Хирна Ringpolska.

Косвенно слова Хирна подтверждает стычка Уайлдера и Бризила в Алабаме после недавнего вечера бокса, в рамках которого Деонтей нокаутировал Джеральда Вашингтона, а Доминик в зрелищном бою разобрался с Изуагбе Угонохом. Команды двух боксеров столкнулись в отеле Westin Birmingham. Этот инцидент может стать началом раскрутки боя Уайлдера и Бризила.

Напомним, что ранее WBC обязал Уайлдера провести обязательную защиту против Бермейна Стиверна, у которого американец отобрал титул в январе 2015 года.