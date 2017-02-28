Геннадий Орлов: В «Зените» все позиции проблемные

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов считает, что трансферная кампания «Зенита» не слишком удалась.

– Довольно средние игроки. Ивановичу нужно пробиться в основной состав. Конечно, когда возвратит свои кондиции, будет ведущим игроком, для этого и был приглашен, но пока он не помог «Зениту».

– Какая позиция, на ваш взгляд, самая проблемная в «Зените»?

– Да все, у «Зенита» все проблемные. Взяли Лунева для создания конкуренции Лодыгину, чтобы он требовательнее относился и к тренировочному процессу, и к игре. В обороне позиция центрального защитника не решена. Я сам в интервью не раз говорил, что главное укрепить центральную ось, ее не укрепили, значит, эта проблема остается. И нападающие тоже. Шатов по каким-то причинам не является основным игроком, а он был в сборной России, ведущий игрок и в «Зените». Что-то произошло, надо в этом разбираться, - цитирует Орлова Rusfootball.info.

После 17 туров «Зенит» занимает второе место в чемпионате России, в активе команды 35 очков. На днях питерская команды вылетела из розыгрыша Лиги Европы, проиграв на стадии 1/16 финала бельгийскому «Андерлехту».