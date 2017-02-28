Матч «Урал» - «Краснодар» покажут в кинотеатре Екатеринбурга

Встреча 1/4 финала Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром» будет показана в прямом эфире в кинотеатре «Пассаж» в Екатеринбурге, сообщили Znak.com в уральском клубе.

Напомним, игра должна была пройти в Екатеринбурге, но из-за плохого состояния газона домашнего стадиона «Урала» РФС перенес ее на Кубань.

Поскольку большой зал «Пассажа» вмещает только 500 зрителей, приоритетное право занять лучшие места получат владельцы абонементов.

Матч начнется в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.