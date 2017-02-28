Владислав Третьяк: Похороны Петрова, скорее всего, пройдут 2 марта
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что похороны легендарного советского хоккеиста Владимира Петрова ориентировочно состоятся в четверг.
Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Петров скончался сегодня рано утром на 69-м году жизни.
«Похороны, скорее всего, пройдут 2 марта. Сейчас этот вопрос обсуждается с его родственниками», - сказал Третьяк.
Две стороны жизни Владимира Петрова
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