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Владислав Третьяк: Похороны Петрова, скорее всего, пройдут 2 марта

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что похороны легендарного советского хоккеиста Владимира Петрова ориентировочно состоятся в четверг.

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель девяти золотых медалей чемпионатов мира Петров скончался сегодня рано утром на 69-м году жизни.

«Похороны, скорее всего, пройдут 2 марта. Сейчас этот вопрос обсуждается с его родственниками», - сказал Третьяк.

Две стороны жизни Владимира Петрова

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