Расписание трансляций Кубка мира в Пхенчхане
Со 2 по 5 марта в южнокорейском Пхенчхане состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.
В четверг, 2 марта, пройдет женская спринтерская гонка. Начало трансляции в 14:15 мск. На следующий день состоится мужской спринт в 13:00 мск.
Продолжат программу этапа две гонки преследования, которые пройдут в субботу, 4 марта. Закроют этап в Пхенчхане две эстафеты. В 11:30 мск на старт выйдут женщины, в 13:45 - мужчины.
Расписание трансляций
Кубок мира
Седьмой этап Пхенчхан, Южная Корея
2 марта
14:15 мск - спринт (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (14:05 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
3 марта
13:00 мск - спринт (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (12:50 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
4 марта
12:45 мск - гонка преследования (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (12:35 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
14:30 мск - гонка преследования (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (14:20 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
5 марта
11:30 мск - эстафета (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (11:20 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
13:45 мск - эстафета (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (13:35 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»