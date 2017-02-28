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Расписание трансляций Кубка мира в Пхенчхане

Елена Корсунская
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Со 2 по 5 марта в южнокорейском Пхенчхане состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.

В четверг, 2 марта, пройдет женская спринтерская гонка. Начало трансляции в 14:15 мск. На следующий день состоится мужской спринт в 13:00 мск.

Продолжат программу этапа две гонки преследования, которые пройдут в субботу, 4 марта. Закроют этап в Пхенчхане две эстафеты. В 11:30 мск на старт выйдут женщины, в 13:45 - мужчины.  

Расписание трансляций

Кубок мира

Седьмой этап Пхенчхан, Южная Корея 

2 марта 

14:15 мск - спринт (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (14:05 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт» 

3 марта

13:00 мск - спринт (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (12:50 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

4 марта

12:45 мск - гонка преследования (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (12:35 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

14:30 мск - гонка преследования (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (14:20 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

5 марта

11:30 мск - эстафета (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (11:20 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»  

13:45 мск - эстафета (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (13:35 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»   

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