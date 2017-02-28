Жонатас: Надеюсь побороться со Смоловым за звание лучшего бомбардира

Нападающий «Рубина» Жонатас поделился мнением об уровне чемпионата России и заявил, что поборется с Федором Смоловым за звание лучшего бомбардира.

- В России много сильных команд, кроме «Спартака» и «Зенита» — например, ЦСКА. В целом ваш чемпионат очень равный, любая команда может обыграть другую. Реально меня удивил только Промес: он очень быстр и классно работает с мячом. Не хотел бы оказаться защитником, которому надо его опекать. Смолов? Надеюсь, я смогу побороться с ним за звание лучшего бомбардира. «Рубин» стал сильнее, чем летом, поэтому верю, что смогу забить еще много голов и принести команде максимум пользы, - сказал Жонатас в интервью «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел за «Рубин» 16 матчей и забил восемь мячей.