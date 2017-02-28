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В Сочи завершились III Всемирные зимние военные игры

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Сочи завершились III Всемирные зимние военные игры, победу в командном зачете которых одержала сборная России, сообщает «Ленты.ру».

Следующие соревнования военных спортсменов пройдут в 2021 году в Германии. Мэр Сочи Анатолий Пахомов передал флаг Международного совета военного спорта военному атташе Германии в России Райнеру Швальбу.

«У нас не было медального плана как такового, была задача выступить максимально хорошо, и наши планы сбылись», — заявил начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Олег Боцман.

Всего сборная России завоевала 22 золотые, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. Второе место в зачете получила команда Италии (8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей). Третья строчка осталась за французскими спортсменами, завоевавшими 6 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых наград. В ходе Игр спортсмены в общей сложности разыграли 44 комплекта наград в личных и командных состязаниях. В программе соревнований значились семь видов спорта: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах, спортивное скалолазание в помещении и шорт-трек.

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