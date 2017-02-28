Александр Григорян: «Анжи» многие списали в аутсайдеры, а я вижу у нас огромный потенциал

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о задачах команды на сезон.

- У нас есть сейчас очень хорошие стартовые позиции. Я даже их озвучиваю, зная психологию людей, футболистов и тренеров. Сейчас нас многие списали в аутсайдеры. Во-первых, неопытный тренер, А для многих не просто неопытный, но еще и необоснованно амбициозный. Во-вторых, команда, которая поменялась практически на сто процентов. Пришли игроки из первого дивизиона или те, кто не имел большой практики в Премьер-лиге. В силу традиций все это будет соперников расхолаживать. Даже после того как я сейчас произношу это и знаю, что меня услышат, все равно нас будут недооценивать. А я же вижу в нас огромный потенциал. И прежде всего он в нашем настоящем желании добиться чего-то серьезного. Именно отсутствие игровой практики, а также стремление некоторых игроков наконец-таки в Премьер-лиге себя реализовать будет движущей силой, - цитирует Григоряна еженедельник «Футбол».

Напомним, в декабре новым владельцем «Анжи» стал российский бизнесмен Осман Кадиев. Клуб объявил о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. На смену тренеру Павлу Врба пришел россиянин Александр Григорян.

После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в чемпионате России, в активе команды 20 очков.