Стадион ЦСКА получил название «ВЭБ-Арена»
Стадиону ПФК ЦСКА присвоено название «ВЭБ-Арена». Соответствующее соглашение подписали сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент клуба Евгений Гинер и председатель «Внешэкономбанка» Сергей Горьков, передает ТАСС.
Напомним, арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября прошлого года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и «Тереком» (3:0). Первоначально стадион носил название «Арена ЦСКА».
«Внешэкономбанк» инвестировал в строительство объекта 240 миллионов долларов.
Как ранее сообщил Гинер, ЦСКА рассчитывает, что арена ежегодно будет приносить клубу прибыль в размере 20 миллионов долларов.
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