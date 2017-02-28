Слуцкий может возглавить английский «Брентфорд»
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить английский «Брентфорд», сообщает Федеральное агентство новостей.
По информации источника, лондонский клуб проявляет заинтересованность в услугах 45-летнего специалиста. Летом «Брентфорд» планирует расстаться с нынешним наставником команды Дином Смитом. После 33 туров клуб занимает 13-е место в чемпионшипе.
Сейчас Слуцкий находится в Лондоне и активно изучает английский язык, а также работу ряда местных клубов.
Напомним, Слуцкий покинул сборную России минувшим летом, а пост главного тренера армейцев он оставил в декабре прошлого года.
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