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Слуцкий может возглавить английский «Брентфорд»

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить английский «Брентфорд», сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, лондонский клуб проявляет заинтересованность в услугах 45-летнего специалиста. Летом «Брентфорд» планирует расстаться с нынешним наставником команды Дином Смитом. После 33 туров клуб занимает 13-е место в чемпионшипе. 

Сейчас Слуцкий находится в Лондоне и активно изучает английский язык, а также работу ряда местных клубов. 

Напомним, Слуцкий покинул сборную России минувшим летом, а пост главного тренера армейцев он оставил в декабре прошлого года.

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