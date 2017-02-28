Карлес Пуйоль: Если бы жил в Москве, пользовался бы только метро
Экс-защитник сборной Испании и «Барселоны» Карлес Пуйоль, встретившийся в Москве с волонтерами, поделился ожиданиями от предстоящих турниров в России.
- Ожидаю праздника футбола на чемпионате мира, и надеюсь, что Испания сможет приехать в Россию и познакомиться со страной.
- Есть ли то, что в вашей карьере не получилось реализовать?
- У меня еще много времени впереди, что касается футбола, то я горд тем, как сложилась карьера.
- Как вам поездка на метро? (Карлес проехал на метро одну станцию)
- Это был очень интересный опыт, пришлось долго спускаться, станция глубокая. Мне очень понравилось, метро чистое. Если бы был москвичом, пользовался бы только метро.
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