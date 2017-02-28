Виталий Мутко: Владимир Петров до последнего дня занимался развитием хоккея
Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал уход из жизни легендарного форварда ЦСКА и сборной СССР Владимира Петрова огромной утратой для хоккея.
Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира скончался сегодня утром на 70-м году жизни.
«Выражаю большие соболезнования родным, близким, всем любителям хоккея в связи с уходом из жизни Владимира Петрова, - сказал Мутко. - Он был выдающимся хоккеистом, порядочным, добрым и отзывчивым человеком. Он до последнего дня занимался развитием хоккея, много трудился. Его кончина - огромная утрата не только для российского, но и для мирового хоккея».
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