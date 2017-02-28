Евгений Гинер: В ЦСКА нет финансовых проблем

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб не испытывает финансовых проблем.

- Мне СМИ 15 лет пишут, что есть финансовые проблемы, а мы чемпионами становимся из года в год. Так что нет проблем, - сказал Гинер.

Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году. С тех пор команда шесть раз выиграла чемпионат России, семь раз - Кубок страны, а также Кубок УЕФА.

После 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 32 очка.