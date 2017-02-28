Евгений Гинер: Надеемся на сокращение дисквалификации Еременко хотя бы на полгода

Президент ЦСКА Евгений Гинер надеется на сокращение дисквалификации полузащитника команды Романа Еременко хотя бы на полгода.

- Надеемся на сокращение дисквалификации Романа хотя бы на полгода, - сказал Гинер.

Напомним, Роман Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как в допинг-пробе игрока были обнаружены следы применения кокаина. Она была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2). Впоследствии Роман был дисквалифицирован на два года. Еременко подал апелляцию, которую УЕФА рассмотрит 2 марта.

Финский полузащитник стал игроком ЦСКА в 2014 году. Ранее он защищал цвета казанского «Рубина» и киевского «Динамо».