Рифат Жемалетдинов: Нужно забить, чтобы прорвало

Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/4 финала Кубка России с «Сибирью».

- После перерыва такая игра – это важное событие. Нужно обязательно выиграть, чтобы продолжить гонку за Кубок. Конечно, хочется забить первый гол за «Рубин», это будет большой скачок для меня и для команды. Нужно забить, чтобы прорвало, – сказал Жемалетдинов в интервью «Рубин ТВ».

Матч «Рубин» - «Сибирь» состоится завтра в 17:00 в Казани.

Напомним, что 20-летний Жемалетдинов в начале сезона перешел из «Локомотива» в «Рубин». В текущем сезоне он провел за казанцев 13 матчей.