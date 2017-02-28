Александр Пашков: В нынешних успехах ЦСКА немало заслуги Петрова

Чемпион мира, Олимпиады и страны Александр Пашков вспоминает о своем бывшем партнере и сопернике Владимире Петрове.

- Помню, как Владимир Петров пришел в «Крылья Советов». Я тогда играл за эту команду. Володе было 18 лет, призывной возраст. Но уже тогда в нем чувствовался стержень. Вскоре его забрали в армию. «Приглашают в ЦСКА, идти?» - спросил меня Петров. Уже тогда у него проглядывался стержень. По всем вопросам он имел свое мнение, которое яростно отстаивал. И зачастую оказывался прав.

Он всегда говорил правду в глаза – всем, тренерам, партнерам по команде, соперникам и даже друзьям. Это качество очень важное, особенно для члена наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА. В таких структурах нередко собираются не слишком компетентные люди, не имеющие своего мнения по важным вопросам. Петров же его не просто имел, но и выражал, что помогло ЦСКА выдвинуться в лидеры КХЛ. Так что в нынешних успехах армейцев немало заслуги Владимира Владимировича. Его будет очень не хватать клубу.

До последних дней Петров возглавлял клуб «Золотая шайба», детище Анатолия Тарасова. Это символично. Несмотря на несколько глубоких конфликтов с Тарасовым, Петров принимал его систему подготовки.

Если говорить о Петрове как об игроке, то не буду оригинален: это был стержневой игрок великого звена. Даже на фоне столь яркой личности как Валерий Харламов.