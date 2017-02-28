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Василий Карасев: «Зениту» надо быть готовым к жесткой защите «Локомотива-Кубани»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Еврокубка против «Локомотива-Кубани».

- В вечерней тренировке участвовали все, кроме Яниса Тиммы, который получил повреждение в последнем матче. Надеемся, он сможет принять участие в игре. Антон Пушков не до конца восстановился от своей травмы и провел короткое занятие. Мы прекрасно понимаем, как будет важна физическая готовность в игре с «Локомотивом», потому что у краснодарцев есть преимущество под кольцом, и играть в их медленный баскетбол нам нельзя. Мы должны действовать агрессивно, с быстрым переходом в атаку, а для этого нам нужно быть хорошо готовыми.

- От соперника ждете жесткой игры?
- Безусловно. «Локомотив» сейчас показывает хороший баскетбол, пусть они сами забивают немного, но в защите отыгрывают на все 100 процентов. Думаю, что будет жесткая защита, и надо быть к этому готовым.

- «Локомотив» больше силен игрой своих лидеров или командными действиями?
- Краснодарцы играет в хороший командный баскетбол, часто атакуют на последних минутах, при любой возможности заигрывают «больших» на любой смене. Такие игроки, как Джонс, Уилкоз, Ивлев, Зубков, делают это отлично, я уж не говорю про заднюю линию. Будет силовой баскетбол, борьба под кольцом, а нам нужно будет выстоять и после хорошей защиты убежать самим, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч между «Локомотивом-Кубанью» и «Зенитом» пройдет в Краснодаре 28 февраля и начнется в 20:00.

Петербуржцы вышли в четвертьфинал со второго места в группе G, где опередили «Летувос Ритас» и «Нижний Новгород». С первой строчки вышел «Хапоэль».

«Локомотив-Кубань», заняв первое место в группе A, пробился в 1/4 финала вместе с «Гран Канарией».

Матч

Локомотив-Кубань - Зенит

Место и дата

28 февраля 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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