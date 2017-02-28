«Рубин» вернется на «Казань-Арену» к матчу с «Зенитом» в конце марта

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что «Рубин» вернется на «Казань- Арену» матчем чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом», который состоится в конце марта.

- В рамках нашей рабочей встречи мы обсуждали этот вопрос. На «Казань-Арену» мы вернемся в конце марта к матчу с «Зенитом». Этим матчем мы откроем футбольный сезон на «Казань-Арене» в этом году, - сообщил Леонов ТАСС.

Матч «Рубин» - «Зенит» состоится в рамках 21-го тура РФПЛ, игра пройдет в конце марта. «Рубин» проводит домашние матчи на «Казань-Арене». В качестве резервного у казанцев есть стадион «Центральный», на котором пройдет матч Кубка России с «Сибирью».