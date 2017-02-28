Владимир Маркин: «Анжи» предложил ужесточить наказание за мат на трибунах

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин рассказал , с какой инициативой выступил представитель «Анжи» на открывшемся сегодня в Москве семинаре.

В семинаре по безопасности и работе с болельщиками во время проведения футбольных матчей участвуют представители РФС, российских клубов, а также УЕФА.

«Представитель «Анжи», когда я заговорил о проблеме нецензурной брани, которая режет ухо не только рафинированным, но и брутальным болельщикам, предложил ужесточить наказание за подобного рода массовые кричалки, - цитирует Маркина «Р-Спорт». - Эти штрафы по 20-30 тысяч рублей фактически не воздействует так, как хотелось бы. Надо активнее работать и с судьями в том числе. Я пообещал, что на ближайшем заседании комитета по безопасности эти предложения обсудим и выработаем предложения по комплексному решению этой проблемы».