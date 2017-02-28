Букмекеры считают равными шансы «Барыса» и «Трактора» в четвертом матче серии плей-офф
Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу первого раунда Кубка Гагарина между «Барысом» и «Трактором».
Победа казахстанского клуба в основное время оценивается коэффициентом 2,53, тогда как виктория уральской команды идет за 2,57.
За ничью букмекеры предлагают солидные 3,76.
Игра начнется сегодня в Астане в 16:30 мск.
В серии до четырех побед «Барыс» ведет со счетом 2:1.
Матч
Место и дата
28 февраля 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
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