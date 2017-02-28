Янбаев отказался продлевать контракт с «Локомотивом»

Защитник «Локомотива» Ренат Янбаев отказался продлевать контракт с железнодорожниками, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, руководство «Локомотива» предложило 32-летнему защитнику условия ниже, чем полагались игроку по действующему контракту. Текущий договор Янбаева со столичным клубом истекает летом 2017 года.

В этом сезоне защитник провел 10 матчей в премьер-лиге за «Локомотив» и отметился голевой передачей. В зимнее трансферное окно интерес к футболисту проявлял «Краснодар».