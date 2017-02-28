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«Амкар» обыграл «Текстильщик» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты пермского «Амкара» разгромили ивановский «Текстильщик» в контрольном матче на сборе в Турции.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу пермяков. в составе победителей забитыми мячами отметились Дарко Бодул, Станислав Прокофьев и Алексей Гасилин. 

В воскресенье «Амкар» проведет матч против «Урала» в рамках 18-го тура РФПЛ. После 17 матчей пермский клуб занимает шестое место в чемпионате России. 

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