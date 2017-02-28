Глава EA Sports станет директором футбольного клуба «Ливерпуль»
Глава компании EA Sports Питер Мур займет пост исполнительного директора английского футбольного клуба «Ливерпуль».
61-летний функционер заменит Яна Эйра, который покинул эту должность в конце февраля этого года.
Напомним, что Мур работал в Electronic Arts почти 10 лет. С 2011 года он занимал должность операционного директора компании, а с 2015 возглавлял киберспортивный отдел.
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