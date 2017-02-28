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«Адмирал» в овертайме обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Адмирал» дома взял верх над «Авангардом» (3:2 О.Т.) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.

Основное время завершилось со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Максим Казаков и Владимир Ткачев, у гостей - Антон Бурдасов (дважды).

В овертайме победу дальневосточникам принес Джеймс Райт.

Таким образом, счет в серии стал 2:2.

Пятый матч пройдет в Омске в четверг.

Матч

Адмирал - Авангард - 3:2 О.Т. (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Бурдасов (Лемтюгов, Густафсон), 8:54 (0:1). Казаков (Волченков, Моррисонн), 12:19 (1:1). Бурдасов (Кучерявенко), 27:57 (1:2). Ткачёв (Моррисонн, Блум), 30:33 (2:2). Райт (Ткачёв), 70:08 (3:2).

Место и дата

28 февраля 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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