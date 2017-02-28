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Елена Вяльбе: Я гарантирую, что российская сборная на чемпионате мира была чистой, как и на Олимпиаде в Сочи

Источник:  Vg.noКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что россияне, принимавшие участие в чемпионате мира в Лахти и Олимпиаде-2014, не принимали допинг.

– Как вы отреагировали на новость о том, что Легков, Вылегжанин, Петухов, Белов и Шаповалова не получили разрешения от CAS на выступление на чемпионате мира?

– Сначала это была трагедия для нас, как и для Норвегии дисквалификация Терезы Йохауг. Мы были разочарованы, но это жизнь. Что мы могли сделать? Я рада, что в ВАДА поняло, что в докладе Макларена нет никаких доказательств употребления допинга спортсменами из России. Тем не менее, разочарование остается. Устюгов также участвовал в Олимпийских играх, но, к счастью, только в спринте. Надеюсь, что все отстраненные лыжники в следующем году будут допущены к Олимпиаде.

– Вы можете гарантировать, что в Лахти у России была чистая сборная?

– Могу! И на Олимпиаде в Сочи тоже! Напоминаю, что там мы выиграли лишь одну золотую медаль, которую завоевал Александр Легков, - цитирует Вяльбе VG. 

Ранее стало известно, что CAS оставил в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Все вышеперечисленные спортсмены из РФ были отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимних ОИ-2014 в Сочи.

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