Тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» дисквалифицированы на 2,5 года за скандальный матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России принял сегодня решение о дисквалификации главного тренера архангельского «Водника» Игоря Гапановича и тренера иркутского «Байкала-Энергии» Евгения Ерахтина на 2,5 года за скандальный матч команд в чемпионате России, сообщает ТАСС.

Прошедшая в воскресенье в Архангельске игра завершилась победой гостей со счетом 11:9. Все 20 мячей команды забили в свои ворота, а нападающий хозяев льда Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. Накануне результат встречи был аннулирован и назначена переигровка, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.

КДК также оштрафовал обы клуба на 300 тысяч рублей. Решение в отношении начальника «Водника» Дмитрия Минина, старшего тренера «Водника» Николая Яровича и хоккеиста Пивоварова будет вынесено 1 марта в связи с их отсутствием на заседании комитета.





