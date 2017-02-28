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Тренеры «Водника» и «Байкала-Энергии» дисквалифицированы на 2,5 года за скандальный матч

Источник:  ТАССКомментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России принял сегодня решение о дисквалификации главного тренера архангельского «Водника» Игоря Гапановича и тренера иркутского «Байкала-Энергии» Евгения Ерахтина на 2,5 года за скандальный матч команд в чемпионате России, сообщает ТАСС.

Прошедшая в воскресенье в Архангельске игра завершилась победой гостей со счетом 11:9. Все 20 мячей команды забили в свои ворота, а нападающий хозяев льда Пивоваров отправил в ворота своего клуба 11 голов. Накануне результат встречи был аннулирован и назначена переигровка, которая состоится 3 марта в подмосковном Обухове.

КДК также оштрафовал обы клуба на 300 тысяч рублей. Решение в отношении начальника «Водника» Дмитрия Минина, старшего тренера «Водника» Николая Яровича и хоккеиста Пивоварова будет вынесено 1 марта в связи с их отсутствием на заседании комитета.



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