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Донской обыграл Южного и вышел на Федерера на турнире в Дубае

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) взял верх над соотечественником Михаилом Южным.

Счет встречи, которая продолжалась 1 час 15 минут, - 6:4, 6:4.

Донской дважды подал навылет, совершил три двойные ошибки и взял четыре гейма на подаче соперника. У Южного два эйса, три двойные ошибки и два брейка.

В следующем раунде соревнований Донской встретится с победителем Australian Open-2017 швейцарцем Роджером Федерером.

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