Донской обыграл Южного и вышел на Федерера на турнире в Дубае

Третья ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка сенсационно проиграл в первом круге турнира в Дубае боснийцу Дамиру Джумхуру.

Вавринка проиграл на старте турнира в Дубае Третья ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка сенсационно проиграл в первом круге турнира в Дубае боснийцу Дамиру Джумхуру.

Хачанов уступил Баутисте-Агуту на старте турнира в Дубае Российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в первом круге турнира в Дубае.

Донской вышел в основную сетку турнира в Дубае Россиянин Евгений Донской вышел в основную сетку теннисного турнира в Дубае (ОАЭ).

Хачанов опустился на 50-е место в рейтинге ATP На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

Роджер Федерер: У меня была мысль завершить карьеру после победы на Australian Open

Роджер Федерер: У меня была мысль завершить карьеру после победы на Australian Open 35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер пока не планирует завершать спортивную карьеру.

Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Марселе взял верх над французом Бенуа Пэром.

Медведев обыграл Пэра на старте турнира в Марселе Российский теннисист Даниил Медведев в первом круге турнира в Марселе взял верх над французом Бенуа Пэром.

Хачанов уступил Симону в первом круге турнира в Марселе Французский теннисист Жиль Симон обыграл представителя РФ Карена Хачанова в первом круге домашнего турнира в Марселе.