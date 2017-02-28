Донской обыграл Южного и вышел на Федерера на турнире в Дубае
Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ) взял верх над соотечественником Михаилом Южным.
Счет встречи, которая продолжалась 1 час 15 минут, - 6:4, 6:4.
Донской дважды подал навылет, совершил три двойные ошибки и взял четыре гейма на подаче соперника. У Южного два эйса, три двойные ошибки и два брейка.
В следующем раунде соревнований Донской встретится с победителем Australian Open-2017 швейцарцем Роджером Федерером.
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