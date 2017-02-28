Вавринка проиграл на старте турнира в Дубае
Третья ракетка мира швейцарец Станислас Вавринка сенсационно проиграл в первом круге турнира в Дубае боснийцу Дамиру Джумхуру.
Теннисист, занимающий в рейтинге ATP 77-е место, обыграл со счетом 7:6, 6:3 швейцарца.
В следующем круге босниец встретится с испанцем Марселем Гранольерсом.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP
Призовой фонд 2 429 150 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Матч
Джумхур Д. (Босния и Герцеговина) - Вавринка С. (Швейцария) - 7:6, 6:3
Место и дата
28 февраля 13:00, , Онлайн-трансляция
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