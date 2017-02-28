Матч «Локомотив» - «Краснодар» перенесен на 13 марта
Матч 19-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» перенесен на 13 марта, сообщает официальный сайт железнодорожников.
Изначально игра должна была состояться 12 марта в 14:00. Причина переноса не сообщается. Встреча начнется в 19:30 мск.
После 17 туров «Локомотив» занимает 10-е место в чемпионате России, в активе команды 23 очка. «Краснодар» расположился на пятой строчке с 28 баллами.
⚠️ Матч #ЛокоКраснодар перенесён на 13 марта.— ФК Локомотив (@fclm_official) 28 февраля 2017 г.
Приобретенные ранее билеты действительны! https://t.co/F6Ge326RdD
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