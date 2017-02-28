Юниорская сборная России одержала победу в эстафете на первенстве мира
Российские юниоры в составе Никиты Лобастова, Игоря Малиновского, Никиты Поршнева и Кирилла Стрельцова одержали победу в эстафете на первенстве мира в Осрблье.
Сборная России финишировала со временем 1 час 17 минут 27,8 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второе место заняли норвежцы, тройку замкнули немцы.
Первенство мира
Осрблье
Эстафета 4×7,5 км
Юниоры
1. Россия
2. Норвегия +53,9 (1+12)
3. Германия +1.39,3 (1+15)
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