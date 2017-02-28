Юниорская сборная России одержала победу в эстафете на первенстве мира

Российские юниоры в составе Никиты Лобастова, Игоря Малиновского, Никиты Поршнева и Кирилла Стрельцова одержали победу в эстафете на первенстве мира в Осрблье.

Сборная России финишировала со временем 1 час 17 минут 27,8 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второе место заняли норвежцы, тройку замкнули немцы.

Первенство мира

Осрблье (Словакия)

Эстафета 4×7,5 км

Юниоры

1. Россия (Лобастов, Малиновский, Поршнев, Стрельцов) — 1:17.27,8 (0+7)

2. Норвегия +53,9 (1+12)



3. Германия +1.39,3 (1+15)