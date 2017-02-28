Кристан Нобоа: У «Ростова» долги перед игроками за 3,5 месяца

Полузащитник «Ростова»Кристиан Нобоа сообщил, что у клуба накопились задолженности по заработной плате перед футболистами.

«Руководство клуба имеет долги по зарплате перед игроками за 3,5 месяца. Никакой паники в команде по этому поводу нет, но нам немного обидно, так как мы полностью выкладываемся на поле и стараемся хорошо выполнять свою работу», - цитирует эквадорца ТАСС.

Как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, также «Ростов» имеет задолженность перед тренерским штабом.

Ростовчане после 17 туров занимает седьмое место в чемпионате России. В Лиге Европы они вышли в 1/8 финала, где встретятся с «Манчестер Юнайтед».