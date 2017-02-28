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Сычев будет выступать в составе пляжного «Локомотива»

Источник:  BeachsoccerКомментарии

Главный тренер пляжнофутбольного «Локомотива» Илья Леонов рассказал о появлении в команде экс-игрока сборной России по большому футболу Дмитрия Сычева.

– Когда мы проходили подготовку перед прошлым сезоном на базе «Локомотива» в Черкизово, наши тренеры по физподготовке Мария Бурова и Екатерина Сидельникова рассказали нам, что Дмитрий Сычёв пребывает в хорошем тонусе, занимается и хочет еще играть в футбол на довольно высоком уровне. Дима понимал, что приходить в команду в разгар сезона – не лучший вариант, нужно начинать с подготовки. И мы договорились, что как только «Локомотив» в 2017 году выйдет непосредственно на песок, он к нам присоединится. В начале года мы готовились в зале, на искусственном покрытии, а вчера, согласно плану, ровно за месяц до старта турнира в Иране, вышли на песок. Мы сообщили Дмитрию, что начинаем готовиться 27 февраля, и он приехал на первую тренировку.  

 У Дмитрия есть желание закрепиться в составе пляжного клуба «Локомотив». Мы со своей стороны всецело готовы ему в этом помочь, ведь наша команда проходила это, в хорошем смысле слова (улыбается), и с Алексеем Смертиным, и с Александром Филимоновым. Алексей в составе пляжного клуба «Локомотив» впервые стал чемпионом России, Александр стал чемпионом мира, а потом и вовсе возобновил карьеру и вернулся в большой футбол. Так что мы уже знаем, что нужно делать.  

Что касается возможностей добиться успехов в пляжном футболе, то, может быть как раз футболистов такого плана нам сейчас и не хватает. Невысоких, но очень мобильных, способных сыграть на острие атаки, обыграть один в один и ударить в любой момент. Возможно, мы откроем для себя что-то новое. Как и в случае с Александром Филимоновым, который, как всем казалось, приехал заканчивать карьеру, а на деле оказалось, что он всё только начинал. Надеюсь, что у Дмитрия получится ещё лучше. 

– В заключение прямой вопрос: Дмитрий теперь – в пляжнофутбольном «Локомотиве»?
– Да, Дмитрий в «Локомотиве». В то же время мы будем очень рады, если наш клуб станет трамплином для возвращения в большой футбол. Если ему поступит предложение от «Локомотива» – будем «за» обеими руками. Теперь всё зависит от него самого. В этой жизни всё возможно, и пример Александра Филимонова это всем доказал, - цитирует Леонова beachsoccerrussia.ru.

Напомним, что Сычев выступал за московский «Локомотив» с 2004 по 2015 годы. В составе железнодорожников футболист выигрывал золотые и бронзовые медали чемпионата России, был обладателем Кубка страны. 

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