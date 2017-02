Хэмилтон показал лучшее время в утренней части тестов, Квят – шестой

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в утренней сессии второго тестового дня в Барселоне.

Второй результат у Кими Райкконена на «Феррари». Тройку замкнул Эстебан Окон на «Форс Индия».

Россиянин из «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время.

Тестовые старты

Второй день, утро

Барселона, Испания

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 1:20.983 (66 кругов)

2. Кими Райкконен («Феррари») +1.848 (46)

3. Эстебан Окон («Форс Индия») +2.062 (27)

4. Кевин Магнуссен («Хаас») +2.217 (36)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2.229 (31)

6. Даниил Квят («Торо Россо») +4.029 (43)

