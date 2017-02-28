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Ян Вуюкас: У «Зенита» такая же цель, что и у «Локомотива-Кубани» – выиграть Еврокубок

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Центровой «Локомотива-Кубани» Ян Вуюкас поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Еврокубка против «Зенита».

- «Зенит» - один из наших основных соперников в Единой лиге ВТБ, а сейчас мы встречаемся с ними еще и в четвертьфинале Еврокубка. У них команда с очень талантливым составом, они хорошо укомплектованы на всех позициях. Кроме того, у них такая же цель, как и у нас, - выиграть турнир. Пока что они отлично выступали в Еврокубке, но мы хотим извлечь максимум из преимущества домашней площадки. Надеемся, что во вторник нас поддержит большое количество болельщиков, которые помогут «Локо» победить, - приводит слова Вуюкаса официальный сайт краснодарского клуба.

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Напомним, матч между «Локомотивом-Кубанью» и «Зенитом» пройдет в Краснодаре 28 февраля и начнется в 20:00.

Петербуржцы вышли в четвертьфинал со второго места в группе G, где опередили «Летувос Ритас» и «Нижний Новгород». С первой строчки вышел «Хапоэль».

«Локомотив-Кубань», заняв первое место в группе A, пробился в 1/4 финала вместе с «Гран Канарией».

Защитник «Калева» перешел в «Зенит»

Матч

Локомотив-Кубань - Зенит

Место и дата

28 февраля 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция


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