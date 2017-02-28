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Куман хочет вернуть Руни в «Эвертон»

Дмитрий Гирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Эвертона» Роналд Куман заявил, что он будет рад возвращению форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в ливерпульский клуб.

«Думаю, Руни сможет играть на высочайшем уровне еще два или три года. Он, конечно, усилил бы «Эвертон», и мы были бы очень рады видеть его у себя», - сказал Куман Sky Sports.

Информация о возможном возращении 31-летнего Руни в «Эвертон» появляется уже не первый раз. По словам защитника «ирисок» Фила Ягелки, сам форвард не возражает против подобного развития событий.

Напомним, Руни – воспитанник «Эвертона». В «Манчестер Юнайтед» он перешел в 2004 году за 25 миллионов фунтов. В феврале сообщалось о серьезном интересе к футболисту из Китая, но форвард предпочел остаться в Англии.

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