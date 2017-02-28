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Саша Обрадович: Поражение от «Химок» не должно отразиться на настрое «Локо-Кубани» в матче с «Зенитом»

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Еврокубка против «Зенита».

- У нас есть преимущество своей площадки перед «Зенитом», но не стоит успокаивать себя. Разыгрывающий Маркович проводит, возможно, лучший сезон в карьере, а Тулсон с Карасевым элитные снайперы. Тимма тоже имеет все права на то, чтобы много бросать, он один из их ключевых игроков и накажет за любую ошибку. Кроме того, у них мобильные центровые, которые могут бросить как из трехсекундной зоны, так и с дистанции.

«Зенит» сейчас в хорошей форме, недавно они победили ЦСКА и проделали хорошую работу во встрече с «Енисеем». Мы же проиграли последний матч «Химкам», но, надеюсь, это не отразится на настрое, с которым наши игроки выйдут на игру, - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарского клуба.

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Напомним, матч между «Локомотивом-Кубанью» и «Зенитом» пройдет в Краснодаре 28 февраля и начнется в 20:00.

Петербуржцы вышли в четвертьфинал со второго места в группе G, где опередили «Летувос Ритас» и «Нижний Новгород». С первой строчки вышел «Хапоэль».

«Локомотив-Кубань», заняв первое место в группе A, пробился в 1/4 финала вместе с «Гран Канарией».

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Матч

Локомотив-Кубань - Зенит

Место и дата

28 февраля 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция


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