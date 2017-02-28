Виталий Норицын: У российских биатлонисток не должно быть проблем с психологией

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился ожиданиями от предстоящего этапа Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

- Сезон у нас длинный, усталость чувствуется у всех девчонок, не только у наших. После чемпионата мира девчонки практически все съездили домой, отдохнули. Проблем с психологическим состоянием быть не должно.

С функциональным состоянием, в принципе, я думаю не будет таких больших западаний, но всем тяжело, у всех конец сезона. Тут опять же непонятно, кто как среагирует на смену часовых поясов, это ведь все индивидуально, - приводит слова Нор Норицына «Р-Спорт».

Напомним, что этап Кубка мира по биатлону пройдет в Южной Корее со 2 по 5 марта.