Михаил Моссаковский – о победе «Лестера»: Даже «Вулверхэмптон» выносил «Ливерпуль». «Севилью» пройдите, вот это дело будет
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался о победе «Лестера» над «Ливерпулем» в матче 26-го тура АПЛ (3:1).
«Ну, «Ливерпуль» в этом сезоне даже «Вулверхэмптон» с «Бернли» выносили. Вы, давайте, «Севилью» пройдите. Вот это дело будет», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.
Отметим, что это был первый матч «Лестера» после ухода итальянского специалиста Клаудио Раньери, который привел команду к чемпионскому титулу в прошлом сезоне.
На данный момент «лисы» занимают 15-е место в таблице Премьер-лиги. Ответный матч с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 15 марта. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1.
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Матч
Лестер Сити - Ливерпуль - 3:1 (2:0)
Голы
Варди 28 (1:0). Дринкуотер 39 (2:0). Варди 60 (3:0). Коутиньо 68 (3:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Морган, Симпсон, Хут, Олбрайтон (Чилуэлл, 90), Марез (Грэй, 80), Ндиди, Дринкуотер, Варди, Окадзаки (Амарти, 69)
Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Матип, Вейналдум, Джан, Лаллана, Лейва (Вудберн, 84), Мане (Морено, 66), Милнер, Коутиньо, Фирмино
Судья:
Ли Мэйсон (Англия)
Место и дата
27 февраля 23:00, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция