Михаил Моссаковский – о победе «Лестера»: Даже «Вулверхэмптон» выносил «Ливерпуль». «Севилью» пройдите, вот это дело будет

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался о победе «Лестера» над «Ливерпулем» в матче 26-го тура АПЛ (3:1).

«Ну, «Ливерпуль» в этом сезоне даже «Вулверхэмптон» с «Бернли» выносили. Вы, давайте, «Севилью» пройдите. Вот это дело будет», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

Отметим, что это был первый матч «Лестера» после ухода итальянского специалиста Клаудио Раньери, который привел команду к чемпионскому титулу в прошлом сезоне.

На данный момент «лисы» занимают 15-е место в таблице Премьер-лиги. Ответный матч с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 15 марта. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1.

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