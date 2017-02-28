Сергей Прядкин: Если бы «Зенит» остался в ЛЕ, они отдавали бы все силы, чтобы победить и в этом турнире, и в чемпионате России

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги Европы.

- Я давно работаю и знаю, что наши ведущие клубы, регулярно играющие в еврокубках, такие, как ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Рубин», не отдают предпочтение тому или иному турниру. К сожалению, «Зенит» вылетел, не хватило считанных секунд, но если бы он остался в Лиге Европы, уверен, они отдавали бы все силы, чтобы победить и в этом турнире, и в чемпионате России; нет такого, чтобы кто-то отдавал предпочтение какому-либо турниру. Это мы видели и на примере ЦСКА в Лиге чемпионов, - передает слова Прядкина ТАСС.

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1. По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.