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Конте рассчитывает воспользоваться конфликтом между Бонуччи и Аллегри

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, игрок сборной Италии повздорил с наставником туринского клуба Массимилиано Аллегри. Отмечается, что ситуацией планирует воспользоваться главный тренер «Челси» Антонио Конте, который знаком с футболистом по работе в «Ювентусе» и национальной команде.

Также сообщается, что боссы действующего чемпиона Италии согласны продать 29-летнего защитника за 42 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что на Бонуччи также претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Интерес последнего клуба игрок подтвердил в одном из интервью, отметив, что инициатором его перехода был главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Добавим, что в декабре минувшего года футболист подписал новый контракт с «Ювентусом» до 2021 года. 

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