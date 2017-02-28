Полузащитник Адилсон Варкен покинул «Терек», сообщается на официальном сайте грозненцев.

Накануне 30-летний бразилец обратился к руководству клуба с просьбой расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон по семейным обстоятельствам, и «Терек» пошел ему навстречу.

«Еще на сборах тренерский штаб предоставил Адилсону возможность отправится на родину в связи с болезнью отца. Желание Варкена - быть рядом с отцом в это нелегкое для их семьи время. По возвращении команды со сборов Адилсон прилетел в Грозный, чтобы попросить о досрочном расторжении контракта, который заканчивался в конце мая, и попрощаться с коллективом. Футболист намерен находиться рядом с родными и близкими в Бразилии, и если сложится, в перспективе там же, на родине, продолжит футбольную карьеру», - говорится в сообщении.

Хавбек выступал за «Терек» с 2012 года. В этом сезоне он провел в чемпионате России три матча.